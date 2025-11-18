Открыть каток в Раменском планируют в первый день зимы
На парковке стадиона «Леон Арена» в Раменском завершили монтаж катка в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Открыть ледовую площадку планируют 1 декабря. Однако точная дата зависит от погоды.
«Всё будет зависеть от температуры, потому что заливка происходит при стабильном минусе. Как только зальём, планируем открыть. Кстати, наш каток занял третье место по количеству посещений в Московской области», – сообщила руководитель «Дирекции парков Раменского муниципального округа» Анна Зима.Каток будет работать бесплатно, ежедневно с 10:00 до 22:00. Одновременно на льду могут находиться не более 200 человек. Записаться на сеансы можно через портал mosreg.ru или получить билет в кассе. Вход – по QR-коду. Прокат коньков предоставят при предъявлении документа. Рядом с катком организуют парковку для автомобилей.
К 1 декабря в парке установят три новогодние ёлки – в амфитеатре, на площадке «Лира» и у резиденции Деда Мороза. В первый день зимнего сезона состоится праздничная программа с концертом, мастер-классами и торжественным зажжением ёлки.
К этому же дню всю парковую территорию полностью оформят в соответствии с концепцией «Зима в Подмосковье».
Как отметили в администрации, всего на зимний сезон в Раменском планируют провести 36 мероприятий и два областных события. Актуальную информацию можно будет найти в Telegram-каналах «РАМКАТОК» и «Раменский городской парк».