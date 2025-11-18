Открыть каток в Раменском планируют в первый день зимы

18 ноября 2025, 19:58

Фото: Раменский парк

На парковке стадиона «Леон Арена» в Раменском завершили монтаж катка в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Открыть ледовую площадку планируют 1 декабря. Однако точная дата зависит от погоды.

«Всё будет зависеть от температуры, потому что заливка происходит при стабильном минусе. Как только зальём, планируем открыть. Кстати, наш каток занял третье место по количеству посещений в Московской области», – сообщила руководитель «Дирекции парков Раменского муниципального округа» Анна Зима.