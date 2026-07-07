Улицы Петербурга украсили световыми проекциями в честь Дня архитектора
К Дню архитектора Санкт‑Петербург украсили световыми проекциями. Они появились на фасадах зданий в четырёх районах города, а наблюдать эффектное оформление можно до 8 июля включительно, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Каждый вечер, одновременно с запуском городского освещения, на стенах домов загораются световые инсталляции. В их дизайне — лаконичные, почти монохромные абстракции: в композициях угадываются фрагменты архитектурных чертежей, детали 3D‑моделей, а также изображения капителей колонн.
Авторами концепции выступили специалисты Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Проект реализован в рамках городской программы светового оформления. Инициативу с 2019 года развивают совместно КГА, Комитет по энергетике и «Ленсвет».
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