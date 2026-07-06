В России начали дешеветь арбузы
АКОРТ: минимальные цены на арбузы в России достигли 40 рублей за килограмм
В России почти в два раза снизились цены на арбузы. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Так, с начала июля минимальная стоимость ягоды в крупных торговых сетях упала с 80 до 40 рублей за килограмм. При этом в августе цены продолжат снижаться по мере поступления на прилавки основного объема российского урожая.
«Сезонное снижение цен связано с увеличением предложения российских бахчевых. Сейчас около 80% ассортимента арбузов в федеральных сетях составляют российские плоды, а оставшийся объем обеспечивают поставки из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции», — пояснил Богданов в разговоре с URA.RU.
По его словам, основной сезон российских арбузов и дынь начинается в конце июля — августе. Наиболее низкая стоимость этой продукции ожидается в августе и сентябре. При этом стоимость дынь пока не снижается. Средняя цена за килограмм составляет порядка 115 рублей за килограмм.