В России начали дешеветь арбузы

06 июля 2026, 22:12

АКОРТ: минимальные цены на арбузы в России достигли 40 рублей за килограмм

Фото: iStock/Apriori1

В России почти в два раза снизились цены на арбузы. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.





Так, с начала июля минимальная стоимость ягоды в крупных торговых сетях упала с 80 до 40 рублей за килограмм. При этом в августе цены продолжат снижаться по мере поступления на прилавки основного объема российского урожая.





«Сезонное снижение цен связано с увеличением предложения российских бахчевых. Сейчас около 80% ассортимента арбузов в федеральных сетях составляют российские плоды, а оставшийся объем обеспечивают поставки из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции», — пояснил Богданов в разговоре с URA.RU.