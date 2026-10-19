Ультраобработанная еда связана с ранними изменениями сосудов мозга

19 октября 2026, 08:04

Фото: iStock/monticelllo

Частое присутствие в рационе чипсов, сладких напитков, колбас и готовых закусок ученые связали с повышенным риском скрытых нарушений в сосудах головного мозга. Такие изменения видны на МРТ задолго до появления жалоб.