Ультраобработанная еда связана с ранними изменениями сосудов мозга
Частое присутствие в рационе чипсов, сладких напитков, колбас и готовых закусок ученые связали с повышенным риском скрытых нарушений в сосудах головного мозга. Такие изменения видны на МРТ задолго до появления жалоб.
Об этом говорится в исследовании канадских специалистов, опубликованном в журнале JAMA Network Open. Авторы проанализировали сведения о 8783 жителях Канады в возрасте от 35 до 69 лет.
Участники заполняли анкеты о питании, проходили магнитно-резонансную томографию и выполняли задания на оценку памяти и концентрации. В группу ультраобработанных продуктов вошли, в частности, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, снеки и напитки с сахаром.
У людей с наибольшей долей такой пищи в меню признаки сосудистого повреждения мозга на снимках встречались на 40% чаще, чем у участников с минимальным потреблением. При этом они имели в среднем на 1,7 процентного пункта более высокую долю жира в организме и больше висцерального жира.
Связи между рационом и снижением показателей памяти или внимания исследователи не выявили. По мнению авторов работы, сосудистые изменения способны развиваться до того, как когнитивные нарушения станут заметны человеку.
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