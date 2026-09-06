Полина Диброва раскрыла, кто на самом деле оборвал их дружбу с Еленой Товстик

06 сентября 2026, 17:12

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва объяснила, почему прекратила общение с Еленой Товстик. Её слова приводит VOICE.





В прошлом году Полина начала роман с Романом Товстиком. Из-за этого распались две семьи. Бывшая жена Романа до сих пор тяжело переживает расставание и регулярно обвиняет Диброву. Елена утверждает, что модель была её подругой, но тайно встречалась с её мужем.

«Были подругами. Она очень хотела стать крёстной Ильи и приблизиться к семье ещё больше. Крёстной стала не она. Она обиделась и перестала отвечать на звонки и сообщения с 2016 года. Десять лет я её не видела. Все фотографии сделаны не позднее 2016 года. Контента нет, переписки нет», — прокомментировала эту дружбу Полина.