Полина Диброва раскрыла, кто на самом деле оборвал их дружбу с Еленой Товстик
Полина Диброва объяснила, почему прекратила общение с Еленой Товстик. Её слова приводит VOICE.
В прошлом году Полина начала роман с Романом Товстиком. Из-за этого распались две семьи. Бывшая жена Романа до сих пор тяжело переживает расставание и регулярно обвиняет Диброву. Елена утверждает, что модель была её подругой, но тайно встречалась с её мужем.
«Были подругами. Она очень хотела стать крёстной Ильи и приблизиться к семье ещё больше. Крёстной стала не она. Она обиделась и перестала отвечать на звонки и сообщения с 2016 года. Десять лет я её не видела. Все фотографии сделаны не позднее 2016 года. Контента нет, переписки нет», — прокомментировала эту дружбу Полина.На вопрос о возможном расставании с Товстиком Полина ответила, что «самостоятельна и самодостаточна».