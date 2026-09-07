Лиза Моряк показала трогательную встречу дочек с новорождённым братиком

07 сентября 2026, 06:23

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: Instagram* @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк впервые показала, как её старшие дочери знакомятся с новорождённым братом. Трогательное видео появилось в личных соцсетях звезды, которая несколько дней назад вновь стала мамой.





О рождении третьего ребёнка от режиссёра Сарика Андреасяна артистка рассказала на прошлой неделе — малыш появился на свет в четверг. Родители пока не показывают лицо мальчика и не раскрывают имя, но намекнули, что оно начинается с буквы «Э». Они также пошутили, что не планируют называть грудничка в честь Михаила Шуфутинского, хотя рождение выпало на 3 сентября.



Сын Лизы Моряк и Сарика Андреасяна (Фото: Instagram* @moryakliza)

«Он — красивый, нежный мальчик. В его чертах — вся наша тишина и весь наш свет. В его глазах, ещё сонных и распахнутых в вечность, мы уже прочитали историю, которую нам только предстоит написать вместе», — признались подписчикам знаменитые родители.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: кадр видео из Instagram* @moryakliza)

«Час в палате превратился в игровую комнату. Мы строили башни, шумели, смеялись, разбрасывали игрушки. Там, где ещё пару дней назад была идеальная, стерильная тишина, теперь стоял гул. Настоящий, живой, детский. И знаете, эта тишина, которая царила тут два дня, она была красивой, но пустой. А сейчас — жизнь», — рассказала Моряк.