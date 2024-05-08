Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник

Фото: Telegram-канал Умара Даудова
В своем Telegram-канале помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал видео, где Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.
«Собаки лают, караван идет», — подписал видео Даудов.Он также выразил проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не расположен к главе региона.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече с Рамзаном Кадыровым в Кремле и отметила прекрасное состояние здоровья главы Чечни.
Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В них утверждалось, что он болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. В ответ на эти слухи Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распространяются его врагами.
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Артем Кузьмин