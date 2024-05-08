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«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов»: Кадыров готовит стратегию в зоне СВО

Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО
08 мая 2024, 18:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», — рассказал он журналистам.

В чем заключается новая тактика, он не уточнил.



Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают». Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

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#вс рф
#россия
Кадыров: Многие пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину
08 мая 2024, 19:07

Фото: сайт Кремля

Многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают.
Об этом во время своего выступления на выставке трофейной военной техники в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Они сами просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их тут же отправят обратно на фронт. С нами они считают, что находятся в безопасности», — сказал чеченский лидер.

По словам Кадырова, в российском плену находится большое количество украинских офицеров и они совсем не горят желанием отправляться на родину, чтобы снова быть отправленными на убой. Они предпочитают безопасный плен, подчеркнул глава Чечни.

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Российские системы ПВО сбили очередной БПЛА над Белгородской областью
08 мая 2024, 18:34

Фото: istockphoto/aapsky

Пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Отмечается, что за сутки это уже седьмой дрон ВСУ, уничтоженный над регионом либо подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. Территория Белгородской области постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Регион и областной центр живут в режиме прифронтовой полосы.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

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#белгородская область
#беспилотник
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Украина заметила группировку войск ВС РФ в Курской области на границе с Сумской
Глава Харьковской ОВА Синегубов: ВС РФ создают группировку в Курской области
08 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/aapsky

Армия России создаёт группировку войск в Курской области на границе с Сумской. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По северу: РФ создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — заявил Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Он также добавил, что планы возможной эвакуации Харькова уже разработаны.

Также, по его словам, армия России активизировала активные штурмовые действия на востоке Харьковской области.

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#рф
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В Запорожье ВСУ атаковали дронами украинцев, решивших перейти на сторону РФ
08 мая 2024, 17:57

Фото: istockphoto/zabelin

После начала психологической операции российских военных на контролируемой Киевом территории в Запорожской области, группа украинцев, решивших перейти на сторону России, была атакована беспилотниками ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на представителя четвертой базы 58-й армии РФ.
«Четвертая военная база провела психологическую операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов, которые были направлены на территорию противника в Запорожской области. Удалось нарушить частоту украинского радиовещания и настроить на российский эфир, предлагая жителям региона присоединиться к Российской Федерации», — сообщили агентству.
В четвертой базе 58-й армии РФ также отметили, что группа украинцев, решивших перейти на сторону России, была атакована беспилотниками ВСУ. Добраться до российской стороны удалось только гражданину Украины Александру Михайловичу Ширшову. Еще несколько человек были убиты коптерами.

Точное число жертв среди мирных жителей в результате атаки ВСУ неизвестно из-за отсутствия возможности эвакуации тел, отметил источник.

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Стало известно, как освобождение Кисловки повлияет на ход СВО
Марочко: ВС РФ после освобождения Кисловки отправятся к Купянску
08 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение села Кисловка в Харьковской области позволило российским военным выровнять линию фронта, чтобы продвигаться к Купянску. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас у Кисловки выровнена линия фронта, проведена перегруппировка, в дальнейшем будут накоплены силы и средства для дальнейшего продвижения по направлению Купянска. Также в данном районе перерезаются некоторые логистические узлы украинских боевиков», — цитирует ТАСС Марочко.

Он отметил, что украинские военные будут чувствовать себя, «мягко говоря, некомфортно» на данном участке ЛБС.

Марочко также рассказал, что Кисловку удалось освободить после установления контроля ВС РФ над селом Табаевка, после чего российские военные смогли занять стратегически важные высоты. После этого удары армии России стали более точными, а бойцы ВСУ начали нести серьёзные потери, заключил военный эксперт.

Об освобождении Кисловки стало известно 28 апреля.

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#вс рф
#Харьков
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Мобилизованные в ВСУ заключённые будут посланы на самые тяжёлые участки фронта
08 мая 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывшие заключённые, которых мобилизуют в украинскую армию, могут быть направлены на самые тяжёлые участки линии боевого соприкосновения. Таким образом ВСУ надеются хотя бы отчасти компенсировать дефицит личного состава.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информированные источники, специализированные части в условиях катастрофической нехватки жилой силы будут использоваться на самых непростых участках фронта. Из заключённых будут создаваться штурмовые спецотряды. О наличии таких планов рассказал источник издания.

С 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Накануне, 7 мая, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о привлечении ранее осуждённых граждан в ряды украинской армии.

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#украина
#верховная рада
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В Киеве проспект Правды переименовали в честь Евросоюза
08 мая 2024, 17:41

Фото: istockphoto / alzay

Проспект Правды в Киеве теперь носит имя Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы.
Отмечается, что изменение было внесено в Подольском районе с целью деколонизации, поскольку проспект получил свое название по имени советской газеты «Правда».

Процесс декоммунизации на Украине был урегулирован целым комплексом законов, которые вступили в силу в 2015 году. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал замечания по поводу курса, выбранного украинскими властями, называя его агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией. Он подчеркивал, что Россия стремится к дружественным отношениям с Украиной, отвергая запрет на русский язык и русскую культуру.

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#станции
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Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы
СБУ: Коломойскому грозит пожизненное лишение свободы
08 мая 2024, 17:25

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Игорю Коломойскому, который находится под стражей на Украине, было предъявлено новое обвинение — в организации заказного убийства, говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
Отмечается, что он уже находится под стражей с 2023 года по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Следствие утверждает, что он причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.

СБУ не называет имя обвиняемого, однако ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о новом обвинении в организации заказного убийства. Коломойскому грозит пожизненное заключение, согласно информации СБУ.

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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#сбу
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На Украине опасаются выхода России на границу ДНР после освобождения Очеретино
Политолог Бортник: ВС РФ могут выйти на границу ДНР после Очеретино
08 мая 2024, 17:22

Фото: iStock/SergeyVButorin

Перед армией России открываются большие возможности после освобождения Очеретино в ДНР, ВС РФ могут выйти на границу республики. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу PolitБюро.
«Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретино. — ред.) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара», — отметил Бортник.

Он предполагает, что новый удар российской армии придётся на границу между ДНР и Днепропетровской областью. Если ВС РФ смогут выйти на данный рубеж, тогда это станет не только военным, но и политическим поражением Киева, заключил Бортник.

Напомним, 5 мая Минобороны РФ сообщило, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области.

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#днр
#вс рф
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