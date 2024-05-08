«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов»: Кадыров готовит стратегию в зоне СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», — рассказал он журналистам.
В чем заключается новая тактика, он не уточнил.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают». Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.
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