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Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал приятные изменения после 9 мая. Об этом он рассказал по итогам инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Он отметил, что одно удовольствие идти за таким лидером, как Владимир Владимирович Путин. Кадыров рассказал, что перед инаугурацией президента переживал. Он не спал, очень радовался и ждал этого дня.
«Я поблагодарил правительство, которое трудилось днем и ночью. И я думаю, что после 9 мая будут хорошие, приятные изменения», — заявил он.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают». Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.
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