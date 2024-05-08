Кадыров: Многие пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину

Фото: сайт Кремля
Многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают.
Об этом во время своего выступления на выставке трофейной военной техники в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, в российском плену находится большое количество украинских офицеров и они совсем не горят желанием отправляться на родину, чтобы снова быть отправленными на убой. Они предпочитают безопасный плен, подчеркнул глава Чечни.
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«Они сами просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их тут же отправят обратно на фронт. С нами они считают, что находятся в безопасности», — сказал чеченский лидер.
По словам Кадырова, в российском плену находится большое количество украинских офицеров и они совсем не горят желанием отправляться на родину, чтобы снова быть отправленными на убой. Они предпочитают безопасный плен, подчеркнул глава Чечни.
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Александр Бойцов