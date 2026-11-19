Умер 29-летний комик, боровшийся с агрессивным видом рака
Страдавший остеосаркомой стендап-комик Элдос Алмазов скончался в ходе операции
Стендап-комик Элдос Алмазов, три года боровшийся с остеосаркомой — агрессивным видом рака, поражающим костную ткань, скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщила его двоюродная сестра в комментариях к последнему посту в телеграм-канале юмориста.
По ее словам, Алмазова не стало 18 ноября во время операции. Родственница добавила, что близкие артиста находятся в тяжелом эмоциональном состоянии.
«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», — написала она.Смерть комика подтвердил и его друг, популярный стример Анар Абдулаев. Он рассказал, что связался с семьей Алмазова — братом и сестрой, — и все это время ждал его возвращения в Москву. Инфлюенсер также пообещал покрыть расходы на прощание с юмористом.
Алмазов родился в Кыргызстане, выступал в России, дошел до полуфинала шестого сезона «Открытого микрофона» в команде Алексея Щербакова и участвовал в «Большом шоу».