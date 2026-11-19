19 ноября 2026, 11:29

Страдавший остеосаркомой стендап-комик Элдос Алмазов скончался в ходе операции

Элдос Алмазов (Фото: Телеграм/eldosbig)

Стендап-комик Элдос Алмазов, три года боровшийся с остеосаркомой — агрессивным видом рака, поражающим костную ткань, скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщила его двоюродная сестра в комментариях к последнему посту в телеграм-канале юмориста.





По ее словам, Алмазова не стало 18 ноября во время операции. Родственница добавила, что близкие артиста находятся в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», — написала она.