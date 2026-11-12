Умерла артистка из США Ирма Холл

12 ноября 2026, 22:14

В США в 91 год умерла поэтесса и актриса Ирма Холл

Ирма Холл (Фото: кадр из фильма «Хэп и Леонард» (2016–2018)

Американская актриса Ирма Холл скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников артистки.