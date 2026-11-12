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Умерла артистка из США Ирма Холл

В США в 91 год умерла поэтесса и актриса Ирма Холл
Ирма Холл (Фото: кадр из фильма «Хэп и Леонард» (2016–2018)

Американская актриса Ирма Холл скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников артистки.



В заявлении семьи отмечается, что Холл была «любимой актрисой, писательницей, поэтессой, педагогом и общественным деятелем, чьё творчество затронуло бесчисленное множество жизней за всю её замечательную карьеру». За шесть десятилетий карьеры знаменитость неоднократно снималась со звёздами первой величины, среди которых Дензел Вашингтон, Опра Уинфри, Робин Уильямс и Том Хэнкс.

Ранее на 89-м году жизни умерла народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина. 11 октября актриса попала в реанимацию с сердечной недостаточностью.

Кроме того, скончалась оперный критик и театровед Ирина Горбунова. Причина ее смерти не уточняется.

Никита Кротов

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