Умер 42-летний экс-футболист ЦСКА Шершун

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«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», - сказано в сообщении.
Вместе с командой Богдан Шершун стал двукратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.
На Украине защитник играл за «Днепр», «Арсенал», «Кривбасс», а также «Волынь». В составе украинской сборной Шершун сыграл четыре матча.
Ранее сообщалось, что 20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась. Об этом сообщил Союз конькобежцев России через Telegram-канал.
«Конькобежная семья потеряла очень дорогого человека — Анастасию Середу», — гласит сообщение.Причина смерти спортсменки уточняется. Союз выразил слова соболезнования ее родным и близким.
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