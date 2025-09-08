Стало известно о появившихся наследниках композитора Родиона Щедрина
После смерти выдающегося советского и российского композитора Родиона Щедрина было открыто наследственное дело в Москве. Появились наследники, которые обратились к нотариусу. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Напомним, что Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни в Германии в ночь на 29 августа.
Щедрин был не только величайшим гением современности, но и важной фигурой в мировой музыкальной культуре. Его оперы, балеты и симфонические произведения на протяжении десятилетий с огромным успехом исполнялись на крупнейших сценах мира.
«"Наследственное дело" у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства. С этого момента нотариус регистрирует дело в единой информационной системе нотариата, и оно становится доступным для проверки в публичном реестре», — пояснил собеседник РИА Новости.Согласно юридическим процедурам, для наследников установлен шестимесячный срок с момента смерти родственника, в который можно заявить о своих правах. Место открытия дела определяется последним местом жительства умершего или местом нахождения его имущества в России.
Проверить информацию об открытии наследственного дела можно в открытом реестре Федеральной нотариальной палаты.
В конце августа мы писали, что согласно последней воле легендарной балерины Майи Плисецкой и её супруга Родиона Щедрина, их прах будет развеян над Россией после смерти композитора.
Пара впервые встретилась в 1955 году на приёме в доме Лили Брик. Через три года они оформили брак, в котором прожили почти 60 лет. До очередной годовщины не «дотянули» из-за смерти Плисецкой в 2015 году.