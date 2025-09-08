Стало известно о появившихся наследниках композитора Родиона Щедрина

08 сентября 2025, 06:30

Юрист Адамс: Наследники композитора Родиона Щедрина обратились к нотариусу

Родион Щедрин (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

После смерти выдающегося советского и российского композитора Родиона Щедрина было открыто наследственное дело в Москве. Появились наследники, которые обратились к нотариусу. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.





Напомним, что Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни в Германии в ночь на 29 августа.



Щедрин был не только величайшим гением современности, но и важной фигурой в мировой музыкальной культуре. Его оперы, балеты и симфонические произведения на протяжении десятилетий с огромным успехом исполнялись на крупнейших сценах мира.





Стало известно, кому может перейти наследство композитора Родиона Щедрина

«"Наследственное дело" у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства. С этого момента нотариус регистрирует дело в единой информационной системе нотариата, и оно становится доступным для проверки в публичном реестре», — пояснил собеседник РИА Новости.