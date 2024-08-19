Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко

В 1978 году в городе Шахты произошло страшное преступление. Была убита девятилетняя девочка, тело которой спустя несколько дней обнаружили правоохранители. Оперативники сначала вышли на след настоящего убийцы, но затем задержали и представили суду невиновного. Что известно о самой громкой ошибке милиционеров в деле Чикатило расскажет редакция «Радио 1».