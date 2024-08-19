Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко

Фото: ФМБА России
Скончался выдающийся ученый, академик РАН, руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА России 19 августа.
Сергиенко занимался разработкой физико-химических методов диагностики и лечения заболеваний. Стоял у истоков биомедицинской электрохимии. Под его руководством в России создали противовирусный препарат «Панавир», который получил премию Правительства РФ в области науки и техники в 2013 году.
Валерий Иванович защитил 11 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Он опубликовал около 400 научных работ и создал серию учебников для студентов медицинских вузов. Его работы использовались в учебных заведениях более двадцати лет. Сергиенко также является автором более 60 изобретений.
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