Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой

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Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер скончался от травм, полученных во время работы на своем участке, сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошел, когда Тернер упал в пустой бассейн вместе с газонокосилкой, пытаясь привести в порядок территорию.
Медики доставили сенатора в больницу, где он находился в критическом состоянии на протяжении месяца. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл выразил свои соболезнования и вспомнил о встрече с Тернером во время оценки ущерба от недавнего наводнения.
Тернер был известен как защитник угольной промышленности и коневодства. В свете его смерти выборы в Сенат США, которые пройдут 5 ноября, все еще будут включать его кандидатуру. Его единственный соперник ранее вышел из предвыборной гонки, поэтому штат ожидает появления новых кандидатов.
Пожар унес жизни трех человек, включая ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Медики доставили сенатора в больницу, где он находился в критическом состоянии на протяжении месяца. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл выразил свои соболезнования и вспомнил о встрече с Тернером во время оценки ущерба от недавнего наводнения.
«Он был хорошим человеком, который любил горы и людей, живущих здесь», — отметил Макконнелл.
Тернер был известен как защитник угольной промышленности и коневодства. В свете его смерти выборы в Сенат США, которые пройдут 5 ноября, все еще будут включать его кандидатуру. Его единственный соперник ранее вышел из предвыборной гонки, поэтому штат ожидает появления новых кандидатов.
Пожар унес жизни трех человек, включая ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова