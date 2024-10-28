Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой

В Оренбургской области шестнадцать человек заболели сальмонеллезом и попали в больнице после обеда в одном из общепитов города Новотроицка. Об этом сообщает региональное СУ СКР в своем телеграм-канале. Отмечается, что состояние пациентов сейчас оценивают как удовлетворительное.