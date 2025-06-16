Заключенный из СИЗО «Кресты» пил пиво и позировал в форме ФСИН
В СИЗО «Кресты» в Колпино заключенный выложил в сеть фото и видео развлекательного характера, снятые на личный телефон, сообщает «Газета.ru». На кадрах, предположительно, запечатлен карцер, где мужчина иронизирует о камере видеонаблюдения, а также прогулочный дворик и другие помещения изолятора.
На фото заключенный позирует в форме сотрудника ФСИН, с кружкой пива, ключом от камер и другими запрещенными предметами. Источник издания отметил, что с таким ключом заключенный мог свободно перемещаться по изолятору.
Правила внутреннего распорядка строго запрещают использование мобильных телефонов и других личных вещей в СИЗО. Обстоятельства попадания запрещенных предметов к заключенному выясняются.
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