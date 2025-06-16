Заключенный из СИЗО «Кресты» пил пиво и позировал в форме ФСИН

16 июня 2025, 11:18

В Колпино заключенный устроил фотосессию с кружкой в СИЗО

Фото: iStock/Rawf8

В СИЗО «Кресты» в Колпино заключенный выложил в сеть фото и видео развлекательного характера, снятые на личный телефон, сообщает «Газета.ru». На кадрах, предположительно, запечатлен карцер, где мужчина иронизирует о камере видеонаблюдения, а также прогулочный дворик и другие помещения изолятора.