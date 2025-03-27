Умер актер и ведущий Алексей Веселкин

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет. Об этом говорится на официальном сайте театра.
В РАМТе подчеркнули, что в истории театра останутся образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.
Как пишет Telegram-канал Mash, бывший ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Он скончался в своей квартире от осложнений на фоне лейкоза.
Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы».
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Как пишет Telegram-канал Mash, бывший ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Он скончался в своей квартире от осложнений на фоне лейкоза.
Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы».
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Екатерина Коршунова