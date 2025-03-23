Стали известны детали похорон Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину не станут хоронить рядом с супругом Андреем Мироновым на Ваганьковском кладбище из-за нехватки мест. Об этом в беседе с aif.ru рассказала юрист Анна Малафеева.
«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нем существуют какие-либо права третьих лиц», — прокомментировала собеседница.Отмечено, что ценник на захоронение достаточно высокий. Вместе с тем, по словам сотрудников кладбища, возможность похоронить актрису рядом с супругом существовала без каких-либо препятствий. Подзахоронение возможно через 20 лет после похорон. Андрей Миронов умер в 1987 году. Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 25 марта.
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Никита Кротов