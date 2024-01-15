Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев

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В возрасте 57 лет скончался актер Адылбек Атыхаев, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.
«Друзья, сегодня для нас день глубокой печали. Двенадцатого января ушел из жизни Адылбек Атыхаев. Мы выражаем самые искренние соболезнования его родным, близким и друзьям», - говорится в официальном сообщении студии.Согласно информации студии, Атыхаев посвятил более 20 лет своей жизни работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается. Актер принимал участие в нескольких фильмах франшизы «Елки», где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.
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