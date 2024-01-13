В Москве умер главный российский физик-почвовед, профессор МГУ Судницын

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91-летний Иван Иванович Судницын скончался в Москве.
SHOT пишет, что 91-летний учёный жил один в своей квартире на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. За ним ухаживала 67-летняя племянница. Учёный созванивался с ней каждый день несколько раз.
Накануне профессор ответил племяннице примерно в 16:00, а потом перестал брать трубку. Женщина начала беспокоиться и приехала к дяде домой.
На входной двери Судницына висела записка: «Газ. Без специалистов не входить». Племянница открыла дверь своими ключами.
В квартире стоял сильный запах газа. Профессор лежал на полу без сознания, но был жив. Скорая экстренно доставила его в токсикологию с диагнозом «отравление продуктами горения». Сегодня в 6 часов утра учёный скончался в больнице.
Иван Иванович Судницын — известный физик-почвовед, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ.
Он является автором первых в СССР курсов моделирования почвенно-физических процессов для студентов вузов, разработчиком собственного курса почвоведения в Международном университете природы.
Иван Судницын разработал новые приборы и методы для определения термодинамических свойств воды в почве. Опубликовал более 200 научных публикаций, в том числе монографий.
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Накануне профессор ответил племяннице примерно в 16:00, а потом перестал брать трубку. Женщина начала беспокоиться и приехала к дяде домой.
В квартире стоял сильный запах газа. Профессор лежал на полу без сознания, но был жив. Скорая экстренно доставила его в токсикологию с диагнозом «отравление продуктами горения». Сегодня в 6 часов утра учёный скончался в больнице.
Иван Иванович Судницын — известный физик-почвовед, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ.
Он является автором первых в СССР курсов моделирования почвенно-физических процессов для студентов вузов, разработчиком собственного курса почвоведения в Международном университете природы.
Иван Судницын разработал новые приборы и методы для определения термодинамических свойств воды в почве. Опубликовал более 200 научных публикаций, в том числе монографий.
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