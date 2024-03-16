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Зять-уголовник женился на 73-летней тёще, впал в депрессию и умер

В Петербурге умер страдавший от депрессии мужчина, женившийся на 73-летней тёще
16 марта 2024, 10:03
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге умер мужчина, который в 2018 году в возрасте 50 лет женился на 73-летней тёще, передает kp.ru.
Отмечается, что мужчина страдал от проблем с алкоголем и долго находился в депрессии. Избавляться от зависимости он не желал.

Друг погибшего рассказал, что он женился на матери своей бывшей жены, после чего начал ей изменять и сильно переживал. При этом разводиться с 73-летней супругой он не хотел, так как, по его словам, лучше нее никого нет. Вместе с тёщей-женой они планировали завести ребёнка через суррогатную мать.


Сообщается, что ранее мужчина был судим за убийство.

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#убийство
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#алкоголь
#брак
#санкт-петербург
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В Москве раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности
В Москве раскрыли убийцу мужчины, тело которого нашли в Москве-реке
16 марта 2024, 09:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве раскрыли жестокое убийство, которое было совершено восемь лет назад. Об это сообщает Telegram-канал SHOT.
17 марта 2016 года дайвер-любитель погрузился в Москву-реку в районе Крылатское и обнаружил на дне труп мужчину. Он вызвал полицию и медиков. После извлечения тела на нём обнаружили резаные раны лица, рук и колото-резаные раны груди около лёгкого.

Труп был направлен на экспертизу, но установить личность мужчины удалось только в 2018 году по ДНК – им оказался 44-летний Константин Ч. Было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса «Убийство».

Убийцу установили только спустя восемь лет после убийства, в текущем году. Данные следствия гласят, что в марте 2016 году Константин приехал к своей бывшей жене Надежде, с которой они выпили и начали ругаться. В какой-то момент женщина схватилась на нож и убила мужа, который скончался на месте.

После этого, чтобы замести следы, Надежда связала руки экс-супруга скотчем, а ноги поместила в чёрные пакеты. После этого она сбросила тело в Москву-реку.

Сама Надежда трагически скончалась в 2019 году в пожаре в Подмосковье.

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#убийство
#уголовное дело
#москва
#нож
#труп
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ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области
16 марта 2024, 09:50

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что теракт готовился 61-летним агентом военной разведки Украины. По информации источника, мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове, после чего он прошел диверсионную подготовку и был направлен в РФ с целью совершения терактов с применением самодельно изготовленных устройств железнодорожных составов с грузами для СВО.

Преступник признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное фсб
#теракт
#мужчина
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#пво
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Ранее судимый житель Приморья застрелил жену и ребенка
16 марта 2024, 09:30

Фото: iStock/Diy13

В селе Григорьевка Михайловского района Приморья ранее судимый местный житель застрелил свою жену и ребёнка. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта. По данным источника, 52-летний мужчина совершил выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка, 2016 г. р.

Уточняется, что преступник ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката за смерть своего сына. В прошлом году 22-летний молодей человек насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Стрелявший был задержан.

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#проверка
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#смерть
#выстрел
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#мужчина
#происшествия
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Беспилотники нанесли удар по двум предприятиям в Самарской области
Пожар произошел на Сызранском НПЗ в Самарской области после атаки БПЛА
16 марта 2024, 07:50

Фото: iStock/Naypong

Атаке беспилотников подверглись сразу два предприятия, расположенные в Самарской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, удар был нанесён в 6 часов утра 16 марта.
Сперва беспилотный летательный аппарат врезался в нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, в результате чего на территории предприятия разгорелся пожар. Сейчас пламя распространилось уже на 500 квадратных метров, возгорание ликвидируют.

В этот же самый момент ещё несколько беспилотников атаковали Новокуйбышевское нефтеперерабатывающий завод. Там тоже разгорелся пожар, однако его удалось потушить полчаса спустя.

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#самарская область
#завод
#пожар
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В Дагестане два человека погибли из-за взрыва газовоздушной смеси в канализации
15 марта 2024, 22:18

Фото: istock / dzika_mrowka

Два человека погибли от взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану, пишет ТАСС.
По предварительной информации следствия, два сотрудника УЖКХ приехали для выполнения технических работ к жилому дому, который расположен в поселке Юбилейный в Хасавюрте

«В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», — сказано в сообщении.
По данным Телеграм-канал SHOT, один из мужчин бросил окурок в канализацию. На место инцидента выехали следователи и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
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#служба
#взрыв
#смерть
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Девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру при обстреле ВСУ
Третьеклассник закрыл собой сестру-младенца от обстрела ВСУ под Белгородом
15 марта 2024, 21:39

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Белгороде Девятилетний мальчик спас жизнь девятимесячной сестры, закрыв ее собой от обстрела ВСУ. Историю юного героя рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
14 марта, украинские военные начали обстреливать село Беловское Белгородской области. В результате трое человек пострадали, в том числе двое детей их ​доставили в больницу.

«Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», – написал глава региона.
Сейчас состояние детей оценивается как средней тяжести, ими активно занимаются врачи.

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#обстрел
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Безглазого мертвеца по грудь в сугробе обнаружили под Москвой
15 марта 2024, 20:55

Фото: istock / Konoplytska

Под Москвой водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанный в снег труп. Как сообщает источник РЕН ТВ, тело мужчины нашли в сугробе около трассы в Талдоме вечером 13 марта.
«43-летний водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», – сообщил собеседник агентства.
Водитель обратил внимание, что у тела сложены руки и прижаты к груди. Мужчина не стал приближаться к страшной находке и сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские прибыли на место ЧП, но в темное время суток найти тело не удалось. Следующий утром был найден в 600 метрах от дороги.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

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При обстреле Белгорода ВСУ пострадали мирные жители
Гладков: 4 жителя Белгорода пострадали после удара по городу
15 марта 2024, 20:17

Фото: istock / maxim4e4ek

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала наша система ПВО», — отметил Гладков.
Как сообщает глава региона, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Еще двое раненных с осколочными ранениями ног были доставлены в больницу №2 Белгорода. У четвертого мужчины — незначительные ранения лица, ему оказали медицинскую помощь на месте.

По информации Минобороны, система ПВО сбила 5 снарядов системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#мужчины
#Вячеслав Гладков
#всу
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#пво
#обстрел
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«Должна уничтожить врагов»: Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке
На участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк
15 марта 2024, 19:52

Фото: istock / Tero Vesalainen

На одном из избирательных участков Челябинска задержали 80-летнюю пенсионерку, которая запустила фейерверк. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. По данным издания, у женщины с собой был целый блок фейерверков.
Инцидент произошел на участке № 769, который находится в здании одного из филиалов РАНХиГС в Тракторозаводском районе.

На допросе пенсионерка заявила, что ей позвонили незнакомцы и убедили, что ей необходимо «уничтожить врагов». Из-за ЧП работа избирательного участка была временно приостановлена.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает краской избирательные урны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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