Зять-уголовник женился на 73-летней тёще, впал в депрессию и умер

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В Санкт-Петербурге умер мужчина, который в 2018 году в возрасте 50 лет женился на 73-летней тёще, передает kp.ru.
Отмечается, что мужчина страдал от проблем с алкоголем и долго находился в депрессии. Избавляться от зависимости он не желал.
Друг погибшего рассказал, что он женился на матери своей бывшей жены, после чего начал ей изменять и сильно переживал. При этом разводиться с 73-летней супругой он не хотел, так как, по его словам, лучше нее никого нет. Вместе с тёщей-женой они планировали завести ребёнка через суррогатную мать.
Сообщается, что ранее мужчина был судим за убийство.
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Друг погибшего рассказал, что он женился на матери своей бывшей жены, после чего начал ей изменять и сильно переживал. При этом разводиться с 73-летней супругой он не хотел, так как, по его словам, лучше нее никого нет. Вместе с тёщей-женой они планировали завести ребёнка через суррогатную мать.
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Екатерина Коршунова