Пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве

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Украинский военный жестоко расправился с подростком на фуникулере в Киеве. Перед этим он спрашивал, готов ли несовершеннолетний «отдать долг родине». Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».
Подробности трагедии рассказали друзья погибшего подростка Максима. Они поделились, что сотрудник Управления государственной охраны Украины (УДО) с «очень сильным перегаром» в вагоне приставал к людям, в том числе, к самому Максиму с вопросом о том, «готов ли он отдать долг родине».
На это парень ответил, что «готов, когда придет время». В ответ украинский боевик заявил, чтобы тот выходил из вагона, чтобы продемонстрировать, как Максим будет отдавать долг. Когда вагон остановился, украинский военный схватил Максима и кинул со всей силы в стекло, из-за чего тот пробил его головой. Несовершеннолетний не выжил, он порезал горло о разбитое стекло.
На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Свою вину он не признал.
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На это парень ответил, что «готов, когда придет время». В ответ украинский боевик заявил, чтобы тот выходил из вагона, чтобы продемонстрировать, как Максим будет отдавать долг. Когда вагон остановился, украинский военный схватил Максима и кинул со всей силы в стекло, из-за чего тот пробил его головой. Несовершеннолетний не выжил, он порезал горло о разбитое стекло.
На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Свою вину он не признал.
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Екатерина Коршунова