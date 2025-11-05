Достижения.рф

Умерла вокалистка известной поп-группы

Умерла вокалистка шведской поп-группы Gemini Карин Гленмарк
Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 73 лет скончалась вокалистка популярной в 1980-х поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Об этом пишет газета Ystads Allehanda.



Точные причины и обстоятельства трагедии не называются. Смерть певицы подтвердили ее близкие.

Артистка появилась на свет в 1952 году в Швеции, пошла по стопам родителей и с детства выступала на сцене. До основания Gemini она пела в семейном ансамбле Glenmarks, который был известен в Швеции и часто участвовал в крупных музыкальных фестивалях.

Поп-группу основали в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома, попавших в чарты. Проект продюсировали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из ABBA. Они выбрали название группы и занимались созданием нескольких композиций.

Лидия Пономарева

