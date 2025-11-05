Умерла вокалистка известной поп-группы

05 ноября 2025, 15:50

Умерла вокалистка шведской поп-группы Gemini Карин Гленмарк

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 73 лет скончалась вокалистка популярной в 1980-х поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Об этом пишет газета Ystads Allehanda.