Умерла вокалистка известной поп-группы
В возрасте 73 лет скончалась вокалистка популярной в 1980-х поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Об этом пишет газета Ystads Allehanda.
Точные причины и обстоятельства трагедии не называются. Смерть певицы подтвердили ее близкие.
Артистка появилась на свет в 1952 году в Швеции, пошла по стопам родителей и с детства выступала на сцене. До основания Gemini она пела в семейном ансамбле Glenmarks, который был известен в Швеции и часто участвовал в крупных музыкальных фестивалях.
Поп-группу основали в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома, попавших в чарты. Проект продюсировали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из ABBA. Они выбрали название группы и занимались созданием нескольких композиций.
