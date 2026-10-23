Звезда сериала «Ментовские войны» погиб в зоне СВО
Ушёл из жизни актёр Ефим Старцев
Российский артист Ефим Старцев, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Филин», погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его окружение.
Старцеву было 50 лет. Церемония прощания состоялась 19 октября. Артиста похоронили на Городском Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с родными.
«Ефим героически погиб 30 сентября. Пал смертью храбрых», — рассказал собеседник агентства.Старцев родился 21 мая 1976 года. Он окончил Театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права в Санкт-Петербурге. Помимо упомянутых проектов, в обширную фильмографию артиста вошли работы в картинах «Ленинград 46», «Морские дьяволы», «48 часов», «Наш спецназ», «Шеф. Мужская работа», «Невский. Тень Архитектора», а также «Стражи Отчизны» и «Литейный».