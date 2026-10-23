Звезда сериала «Ментовские войны» погиб в зоне СВО

23 октября 2026, 01:58

Ушёл из жизни актёр Ефим Старцев

Ефим Старцев Фото: кадр из сериала «48 часов»

Российский артист Ефим Старцев, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Филин», погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его окружение.





Старцеву было 50 лет. Церемония прощания состоялась 19 октября. Артиста похоронили на Городском Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с родными.



«Ефим героически погиб 30 сентября. Пал смертью храбрых», — рассказал собеседник агентства.