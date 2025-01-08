Скончался французский актёр Бенуа Аллеман

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Фильмография Бенуа Аллемана насчитывает сотни картин. Ещё мужчина озвучивал рекламу и видеоигры.
Бенуа Аллеман начал свою сценическую карьеру в 16 лет. На экране он стал появляться в середине 1960-х годов. В числе его работ «Сон в летнюю ночь» 1969-го, «Фигаро здесь, Фигаро там», «Мария-Антуанетта» 1975-го, «Комиссар Мулен», сиквел «Пришельцев» с Жаном Рено, «Офицер и шпион» Полански, «Русский дядюшка».
Ранее сообщалось, что скончался Майкл Миллиган, сценарист из США, продюсер и режиссер, создатель ряда культовых ситкомов. Майкл Миллиган ушёл из жизни незадолго до Нового года, но выяснилось это только в настоящий момент.
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