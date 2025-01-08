Скончался французский актёр Бенуа Аллеман

В конце 2024 года одной из самых обсуждаемых тем стало расставание 65-летнего российского бизнесмена Александра Лебедева и модели Елены Перминовой. Накануне олигарх сообщил, что в настоящее время находится с детьми в Дубае. С кем живут наследники знаменитой пары после разрыва, и кто стал новой избранницей миллионера расскажет «Радио 1».