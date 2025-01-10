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В ​Москве скончался один из самых популярных рестораторов столицы

SHOT: в Москве в 53 года умер знаменитый ресторатор Кирилл Гусев
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве в возрасте 53 лет скончался один из самых известных рестораторов страны Кирилл Гусев. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной смерти стала остановка сердца.
«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин — чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — отметила в телеграме ресторанный обозреватель Мария Лобанова.
Кирилл Гусев был яркой фигурой в ресторанной индустрии. Он открыл множество популярных заведений, таких как «Павильон» на Патриарших прудах, «Обломов», «Чентрале», «Гастроном» и «Zолотой». Кроме того, он был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат».



В 2012 году журнал GQ присудил Гусеву премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Его рестораны часто посещали звезды российского шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Ольга Орлова и Инна Маликова.

8 января сообщалось, что художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в Театре им. Вахтангова. В коридоре он резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал.

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В России решили сократить срок временной нетрудоспособности
Правительство РФ собирается снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
10 января 2025, 00:24

Фото: iStock/Natali_Mis

Правительство России намерено снизить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году. Такой показатель заложен в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает правительственный документ.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%», — гласит документ в распоряжении РИА Новости.
В рамках плана предлагается ежегодное сокращение продолжительности нетрудоспособности на 1,5–2,5% за счет улучшения здоровья населения.

Среди ключевых мер — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярная диспансеризация, активное занятие спортом и систематическое медицинское наблюдение.

Для достижения цели планируется модернизировать центры здоровья, которые будут заниматься мониторингом самочувствия граждан, корректировкой их питания и развитием системы медицинской реабилитации. Эти шаги должны способствовать не только снижению уровня заболеваемости, но и повышению общей эффективности труда.

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Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса
#диспансеризация
#правительство
#счёт
#снижение
#здоровье
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Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса
09 января 2025, 22:55

Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят Крещение Господне — один из главных праздников православной церкви. Богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния.
Адреса храмов:
  • Анно-Зачатьевский храм в г. Чехов;
  • Никольский храм в с. Кулаково;
  • Христо-Рождественский храм в с. Мелихово;
  • Тихвинский храм в п. Нерастанное;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Талеж
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Для массовых купаний на Крещение в муниципальном округе Чехов будут организованы 7 мест:
  • Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в с. Талеж;
  • Иоанно-Предтеченский храм в г. Чехов;
  • Троицкий храм в с. Ваулово;
  • Михаило-Архангельский храм в с. Хлевино;
  • Успенский храм в с. Новоселки;
  • Купель на территории ДС «Олимпийский» в г. Чехов;
  • Купель в деревне Бершово.
Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

Ко всем купелям будет обеспечен удобный подъезд, а также установлены лестницы для комфортного входа в воду. Для удобства верующих будут размещены теплые палатки для переодевания.

В местах купаний будут дежурить специалисты АСГ «ЧеховСпас», сотрудники Росгвардии, медицинские бригады и представители полиции.

Роспотребнадзор напоминает, что пить воду из купелей запрещено.

Напомним, ранее эксперт в области выживания и безопасности Эдуард Халилов предостерег, что ни в коем случае не следует резко нырять в воду. Он добавил, что нельзя прыгать щучкой и даже солдатиком. Халилов отметил, что спускаться нужно аккуратно по ступенькам, чтобы избежать резкого перепада температуры, поскольку сердце может не выдержать, и человек может погибнуть на месте. Он также подчеркнул, что ступеньки могут быть скользкими, поэтому важно не поскользнуться. В завершение он рекомендовал осторожно входить в воду и аккуратно выходить из нее.

Он также подчеркнул важность купания только в специально подготовленных местах, желательно с присутствием спасателей и медицинских работников.

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#пост
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«Он был весь синий и не дышал»: как девятилетний мальчик спас двоих детей, которых чуть не унесло течением ледяной реки
09 января 2025, 22:45

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко

В Залесовском районе Алтайского края 5-летняя девочка и её 4-летний брат едва не погибли в опасной реке. Младшего ребёнка унесло сильным течением, и он уже не подавал признаков жизни. Спасением для малышей стал 9-летний Егор Усольцев, который, несмотря на свой юный возраст, сумел вытащить их из воды. Подробности расскажет «Радио 1».

Унесло по течению


Происшествие случилось 29 сентября 2023 года в селе Черемушкино Залесовского района. Брат с сестрой играли с другими детьми, но решили подойти к реке, чтобы помыть руки. Спускаясь по тропинке, они потеряли равновесие и упали в воду.

Жители села называют поворот реки Талицы гиблым местом. За последние годы в этом месте утонуло более пяти человек.

Услышав крики, 9-летний Егор, не раздумывая, бросился вниз, пока девочки, которые остались на берегу и звали на помощь.

Пятилетняя девочка успела схватиться за куст, и Егор вытащил её из воды первой. В это время её младшего брата сильно унесло течением, и он поплыл по реке лицом вниз. Маленький спасатель пробежал вдоль берега около 200 метров, а затем прыгнул с мостика прямо в реку. Он схватил тонущего ребенка за капюшон и начал тянуть его к берегу. Несмотря на сильное течение, Егору удалось вытащить мальчика на сушу.

«Я на колесо встал, увидел девочку, за руку потянул ее и вытащил. Мальчик уже вниз головой плыл. Я бежал по берегу, и только на мостике его выхватил, за плечи тянул вверх. Он уже был без сознания, я знал, что он сильно нахлебался воды», — рассказал Егор.

Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Уже не дышал


На помощь пришла Татьянка Камко, одна из соседок.

«Мой муж Иван подбежал с улицы и крикнул: "Кто-то тонет!". Я в испуге бежала к реке, мчалась, быстрее автомобиля, оставив на плите варившиеся овощи. Подбежала, увидела, что Егор тащит за капюшон маленького мальчика, кричит с плачем: "Помогите! Он умер". Там после мостика уже было мелко, но большое течение», — рассказала она.

Татьяна не раздумывая спрыгнула с мостика и вместе с Егором помогла малышу выбраться на берег.

«Он был весь синий, а ушки даже фиолетовыми, не дышал, тело было обмягшим, я тоже думала, что умер, но все равно стала делать искусственное дыхание. Муж помогал давить на животик, потом я переворачивала ребенка на бок, из мальчика выходила жидкость, его сестренка кричала: "Спасите братика, помогите чем-нибудь!"», — вспоминает женщина.

В молодости Татьяна изучала медицину и навыки оказания первой помощи вспомнились ей сами собой.

Через пятнадцать минут после реанимационных действий ребёнок, который казался мёртвым, начал стонать и дышать. Его щёки порозовели. Татьяна рассказала, что пока Иван ехал за скорой помощью, она сняла мокрую одежду с ребёнка и завернула его в сухое. Девятилетний Егор, который тоже был весь мокрый, предложил четырёхлетнему малышу свою сухую куртку и рубашку.

Татьяна Камко и Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Недавно научился плавать


«Сын пришел домой по пояс мокрый, без куртки, без кофты, в чужих галошах. Сам какой-то бешенный, испуганный, слезы на глазах от стресса. Спрашиваю – что случилось? Когда он рассказал в нескольких словах, я обомлела, он ведь сам плавать недавно научился, но, не раздумывая, прыгнул. А мне сказал: "Ну, а как, мама, я ведь там один пацан был, остальные девчонки"», — рассказала мама Егора Татьяна Усольцева.
Татьяна рассказала, что младший сын — поздний ребенок, она родила его в 43 года, а старшему сыну Алексею уже 30. Её муж Лёша работает вахтовым методом, а старший сын живет отдельно со своей семьей. Поэтому Егор является главным помощником по дому: помогает в огороде и даже топит баню. Мать добавила, что он очень добрый и впечатлительный ребенок.
«Ты поступил как настоящий мужик!», — сказал отец мальчика.
Егора похвалил и его старший брат, сказав, что он молодец.

«Я горжусь своим ребенком. Мы думали, что он еще маленький, а он оказался настоящим мужчиной, как сказал папа», ─ сказала Усольцева.

Татьяна Усольцева (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Нежеланная популярность


Татьяна рассказала, что её сыну очень неловко из-за внезапно обрушившейся на него славы героя.
«К нему подходят и взрослые, и дети, хвалят, а он зажимается», — сказала она.

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Клиническая смерть


Одна из сотрудниц скорой помощи сообщила, что в медицинской карте почти утонувшего ребёнка есть запись о наступлении клинической смерти. Счёт был буквально на минуты.

«И бабушка, и мама братика с сестренкой ко мне лично подходили, говорили "спасибо". Они были растерянны, такое ощущение, что еще не отошли от стресса», — рассказала Татьянка Камко.

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Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками
09 января 2025, 22:31

Фото: iStock / WebSubstance

Щенки, в отличие от детёнышей других видов животных, носят неочевидное название. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, откуда оно взялось, и почему не употребляется, например, слово «собачонок».
«По мнению экспертов, слово «щенок» происходит от древнерусского слова «щеня», которое употреблялось на Руси с XI века. Щеней называли детёнышей не только собак, но и других животных. Корень «щен» буквально обозначает «дитя». Он образован от одной и той же общеславянской основы со словом «зачать», – рассказали в пресс-службе.
В региональном Минсельхозпроде предупредили, что приобретать четвероногого друга лучше в проверенных местах. После покупки специалисты подмосковной Госветслужбы рекомендуют обратиться к ветеринарам.

Записаться на приём можно на сайте региональных госуслуг или по телефону единого колл-центра по вопросам ветеринарии: 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#московская область
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Полноценный сон и компрессы: врач поделилась советом, как вернуть коже свежий вид после праздников
09 января 2025, 22:27

Фото: iStock/brizmaker

Новогодние праздники — это время веселья, встреч с друзьями и семейных застолий. Однако бессонные ночи могут негативно сказаться на состоянии кожи. О том, как вернуть здоровый вид лицу рассказала заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.
Когда организму не хватает отдыха, он вырабатывает меньше коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи. В результате кожа становится сухой и обезвоженной, появляются темные круги под глазами, отеки и тусклый цвет лица. Чтобы вернуть коже свежий и отдохнувший вид после новогодних каникул, можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными способами:

  • умываться прохладной водой, избегая агрессивных средств;
  • наносить легкий увлажняющий крем;
  • прикладывать холодный компресс на 10–15 минут (можно использовать замороженный отвар ромашки) для снятия отеков;
  • применять быстро действующие охлаждающие и подтягивающие маски для придания свежести лицу;
  • обеспечивать себе полноценный сон;
  • ограничивать потребление алкоголя и кофеина, так как они способствуют обезвоживанию организма.
«Однако, если наблюдаются частые и выраженные отеки, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания», — отметила врач.

Прежде врач-диетолог Алена Капустина рассказала, как избавиться от лишнего веча после продолжительных выходных. По ее словам, начинать стоит с утренней зарядки, постепенно увеличивая ее интенсивность. Она также подчеркнула, что для похудения важно уменьшить размеры порций и заменить высококалорийные продукты на овощи, фрукты и источники белка.

Капустина рекомендовала пить больше воды, так как она способствует ускорению метаболизма и помогает выводить токсины из организма. Она советует питаться 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать переедания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях
09 января 2025, 22:19

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В сфере трудоустройства, как и во многих других, соискателей могут поджидать мошенники. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если вам предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка. Вместо трудоустройства вы рискуете потерять деньги или стать соучастником преступления. Главный сигнал – если работодатель просит у вас деньги. Рекрутёры могут предложить приобрести рабочий аккаунт, оплатить налог с дохода, вложиться в обучение, купить доступ к эксклюзивным вакансиям, сдать платный экзамен или внести залог за сырьё. Это распространённая практика аферистов», – подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и загружать по их просьбе приложения, даже если они представляются работодателями.
«Иногда во время видеособеседования злоумышленники просят показать банковскую карту для «зачисления зарплаты». Взглянув на неё, они могут увидеть секретный код и попытаться списать деньги. Не показывайте экран телефона или карту во время собеседования. Настройте гаджет так, чтобы СМС и пуш-уведомления не отображались на экране», – добавили в подмосковном ГУРБ.
Часто мошенники охотятся за персональными данными граждан. На фиктивном собеседовании они просят соискателя заполнить анкету, указать номер и серию паспорта, СНИЛС, ИНН, номер мобильного телефона, адрес и другую информацию. Затем они сами набирают онлайн-займы по документам человека или продают его данные другим преступникам.

Чтобы проверить работодателя, нужно для начала следует изучить его сайт. Некачественный дизайн, ошибки и неработающие страницы – признаки мошенников.

Также стоит проверить компанию в госреестрах, убедиться, что указанный ИНН существует и соответствует зарегистрированной компании. Нелишне и обратить внимание на дату регистрации: слишком новые фирмы могут быть рискованными.

Чтобы избежать проблем с выплатами зарплаты, можно проверить наличие судебных исков. Для этого лучше использовать сервис «Федресурс». Он позволит убедиться, что никто не подал на организацию в суд за долги.

Найти фирму также можно в «Списке недобросовестных работодателей» на сайте Роструда, выбрав нужный регион.

Кроме того, ни в коем случае нельзя соглашаться на работу без трудового или гражданско-правового договора. Это затруднит защиту прав работника.

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Названы минусы чехлов для кузова автомобиля
Эксперт Трушкова: чехлы для кузова могут привести к коррозии и царапинам
09 января 2025, 22:03

Фото: iStock/djedzura

Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но они могут привести к коррозии, царапинам и потертостям. Об этом заявила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, использовать чехлы стоит лишь тем, кто оставляет свою машину на улице, а не в гараже.
«Неправильное использование или плохо подобранный автомобильный чехол может привести к образованию конденсата, что вызовет коррозию на кузове. Если материал чехла некачественный, он способен царапать краску. Также незакрепленный чехол может трепаться на ветру и протирать тем самым краску», — сказала Трушкова в беседе с «Газетой.Ru»
В то же время в «СберАвто» поделились другими советами для автомобилистов в холодное время года. В разговоре с RT эксперты перечислили, что нужно проверить в первую очередь перед зимним путешествием на машине — глубину протектора шин, уровень заряда аккумулятора, тормозную систему, уровень антифриза и омывающей жидкости, а также работоспособность фар.
«Зимой важно учитывать погодные условия и особенности маршрута: посмотреть прогноз погоды, чтобы быть готовым к возможным осадкам или гололеду. Зная о непогоде заранее, можно выбрать более безопасный маршрут и определить лучшее время для выезда», — посоветовали в компании.
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Стало известно, какие квартиры стали чаще выбирать
В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными и кладовками
09 января 2025, 21:47

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными комнатами, кладовками, вторым санузлом и мастер-спальней — 23%, 15%, 12% и 9% соответственно. К таким выводам пришло исследование компании «Самолет». Также отмечается, что выросла популярность квартир с дополнительными розетками на балконе и нишей под стиральную машину.
Самый распространенный способ покупки квартиры — ипотека, ее выбрали 64% респондентов, сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
«Остальные варианты следуют с большим отрывом — так, купить недвижимость за наличные планирует каждый пятый респондент (20%), а оформить рассрочку хочет только каждый шестой (16%)», — говорится в материале.
В то же время риелтор Константин Барсуков рассказал о трех вариантах инвестиций в недвижимость. В беседе с Общественной Службой Новостей он сперва отметил покупку квартиру по низкой цене с последующей перепродажей, затем — покупку, ремонт и продажу, а также — покупку для последующей сдачи в аренду. Наиболее востребованным он назвал последний вариант.
«Если бы я занимался таким видом инвестиций, я бы положил деньги на накопительный счет с доходностью 18-19%, чтобы в любой момент их снять. Смотрел бы на рынок, мониторил квартиры. Если бы увидел, что цены начинают расти, то купил бы. Таким образом, использовал бы стратегию в ожидании выгодного момента», — пояснил эксперт.
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Сервис вывоза ненужных вещей обслужил в праздники более 100 жителей Подмосковья
09 января 2025, 21:41

Фото: iStock / Smithore

В Московской области в новогодние каникулы сервис по вывозу ненужных вещей на региональном портале госуслуг и специализированная компания «Экотакси» отработали более 100 заявок от жителей.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«Новый сервис вывозит крупногабаритную мебель оперативно и просто. Ещё одно его преимущество – круглосуточная работа. Для удобства жителей мы создали и интерактивную карту, где по геолокации также можно найти и ближайший пункт приёма алюминия, пластика и текстиля», – отметил Мурашов.
Как сообщили в пресс-службе Минчистоты, в топ популярных предметов вывоза вошли бытовая техника, чугунные ванны, матрасы и диваны. Больше всего запросов поступило из городских округов Подольск, Чехов, Егорьевск и Раменское.

Услуга по вывозу старых бытовых предметов становится всё более популярной среди жителей региона. Воспользоваться сервисом можно на РПГУ. Для оформления заявки нужно выбрать подлежащий вывозу объект, указать адрес, удобную дату, время и контактный телефон, а затем дождаться обратной связи от специалистов для подтверждения заявки.

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