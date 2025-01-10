В ​Москве скончался один из самых популярных рестораторов столицы

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В Москве в возрасте 53 лет скончался один из самых известных рестораторов страны Кирилл Гусев. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной смерти стала остановка сердца.
«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин — чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — отметила в телеграме ресторанный обозреватель Мария Лобанова.Кирилл Гусев был яркой фигурой в ресторанной индустрии. Он открыл множество популярных заведений, таких как «Павильон» на Патриарших прудах, «Обломов», «Чентрале», «Гастроном» и «Zолотой». Кроме того, он был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат».
В 2012 году журнал GQ присудил Гусеву премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Его рестораны часто посещали звезды российского шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Ольга Орлова и Инна Маликова.
8 января сообщалось, что художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в Театре им. Вахтангова. В коридоре он резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал.
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