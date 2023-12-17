Умер американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис»

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В возрасте 93 лет скончался американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в таких сериалах, как «Клиника», «Офис», и «Декстер». Об этом информирует журнал The Hollywood Reporter.
По данным издания, актер скончался в Лос-Анджелесе 28 ноября от «естественных причин». Через два месяца ему должно было исполниться 94 года.
Джек Аксельрод принимал участие в различных проектах, среди которых были такие известные сериалы, как «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия» и «В Филадельфии всегда солнечно».
Ранее, в возрасте 82 лет, ушел из жизни ведущая звезда Голливуда 1970-х годов, американский актер Райан О’Нил. Известно, что у него были диагностированы хронический лейкоз в 2001 году и рак простаты в 2012 году. Райан О’Нил начал свою карьеру с участия в различных американских телешоу в 1960-х годах.
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Джек Аксельрод принимал участие в различных проектах, среди которых были такие известные сериалы, как «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия» и «В Филадельфии всегда солнечно».
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Артем Кузьмин