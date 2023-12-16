Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров

Фото: istockphoto/fotyma
На 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали советских чемпионатов.
Макаров, являясь игроком «Спартака», забросил 74 шайбы в 384 матчах чемпионата СССР.
О причинах смерти спортсмена не сообщается.
Ранее сообщалось, что вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова умерла в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы.
Литератор была женой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.
Читайте также:
Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
В Петербурге скончался известный писатель и журналист Андрей Константинов
Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали советских чемпионатов.
О причинах смерти спортсмена не сообщается.
Ранее сообщалось, что вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова умерла в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы.
Литератор была женой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.
Читайте также:
Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
В Петербурге скончался известный писатель и журналист Андрей Константинов
Мария Фирсова