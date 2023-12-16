Умер эмир Кувейта аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
Отмечается, что в конце ноября текущего года эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Как стало известно, должность эмира Кувейта унаследует младший брат умершего, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Свой пост занимал с сентября 2020 года.
Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров. Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год.
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Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Свой пост занимал с сентября 2020 года.
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Екатерина Коршунова