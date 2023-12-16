Скончался замглавы района Белгородской области Бородаенко, он подорвался на мине

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Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине.
Его не удалось спасти, он скончался в больнице. Об сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор выразил соболезнования семье Бородаенко и пообещал помогать всем, чем можно.
ЧП в районе хутора Высокий в Краснояружском районе случилось 13 декабря: автомобиль с мирными жителями подорвался на мине.
Имена пострадавших изначально не назывались, отмечалось лишь, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двое других получили сотрясение мозга. Выяснилось, что серьезные ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко.
Второй пострадавшей оказалась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. У неё диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Третий пострадавший — водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами грудной клетки и брюшной полости.
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«Сегодня ночью Игорь Васильевич умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — сообщил Гладков.
ЧП в районе хутора Высокий в Краснояружском районе случилось 13 декабря: автомобиль с мирными жителями подорвался на мине.
Имена пострадавших изначально не назывались, отмечалось лишь, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двое других получили сотрясение мозга. Выяснилось, что серьезные ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко.
Второй пострадавшей оказалась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. У неё диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Третий пострадавший — водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами грудной клетки и брюшной полости.
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Мария Фирсова