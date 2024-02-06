Умер чешский актер Карел Габл

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На 88-м году жизни скончался известный чешский актер Карел Габл, который прославился своими ролями в фильмах как «Амадей» режиссера Милоша Формана и «Сказка странствий» Александра Митты, сообщает издание Echo 24.
«Габл был известен своей активной творческой деятельностью, сыграв роли в более чем 100 фильмах и телесериалах, а также принимал участие в многочисленных спектаклях и мюзиклах на сценах театров как в Праге, так и за ее пределами. Его творчество пользовалось популярностью не только в Чехословакии и Чехии, но и за ее границами», — отметило издание.Карел Габл также завоевал признание советских зрителей благодаря своим ролям в фильмах Александра Митты, в частности, в картине «Сказка странствий». Кроме того, он снялся в таких известных советских фильмах, как «Соломенная шляпка», «Вешние воды», «Битва за Москву», «Соколово».
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