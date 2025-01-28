Умер автор песни «Листья желтые над городом кружатся» Янис Петерс

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Умер известный советский и латышский писатель, поэт, публицист , общественный деятель и дипломат Янис Петерс. Он был первым послом Латвии в России после распада СССР.
Жизнь этого известного человека оборвалась накануне, 27 января. Ему было 85 лет. О кончине соотечественника сообщили латвийские СМИ. Не смог обойти вниманием его смерть и его российский знакомый, писатель и журналист Александр Сазанов.
Он заверил, что Янис был добрым, честным и открытым человеком.
В первую очередь Петерс был известен, конечно, как автор текста к песне Раймонда Паулса Par pēdējo lapu, которую поэт написал специально на эту мелодию в 1968 году. В русском переводе хит исполнялся в переводе Игоря Шаферана.
Первое стихотворение у Петерса вышло ещё в 1961-м в газете «Коммунист». Он известен также как автор текстов к мюзиклу «Сестра Керри», песен к спектаклю «Шерлок Холмс» и сотен стихотворений.
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«Я был знаком с Янисом, работая в одной из газет ещё Латвийской ССР и возглавляя литературно-поэтическую секцию при ней, встречался с поэтом Петерсом и уже в начале 2000-х — он приезжал на мой творческий вечер в город Вентспилс», — вспоминал бывший депутат Ленсовета в разговоре с изданием Voice.
Он заверил, что Янис был добрым, честным и открытым человеком.
В первую очередь Петерс был известен, конечно, как автор текста к песне Раймонда Паулса Par pēdējo lapu, которую поэт написал специально на эту мелодию в 1968 году. В русском переводе хит исполнялся в переводе Игоря Шаферана.
Первое стихотворение у Петерса вышло ещё в 1961-м в газете «Коммунист». Он известен также как автор текстов к мюзиклу «Сестра Керри», песен к спектаклю «Шерлок Холмс» и сотен стихотворений.
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Александр Бойцов