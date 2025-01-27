Умер известный российский актер Игорь Янковский

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На 74-м году жизни скончался российский актер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР, Олега Янковского. Как сообщил Mash, на днях звезду госпитализировали в состоянии дезориентации. Оно оценивалось тяжелым. Отмечается, что Игорь Янковский представлял актерскую династию.
Игорь Янковский родился в Таджикистане 29 апреля 1951 года. В 1974 году закончил театральное училище им. Щукина, а затем до 1992 года служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Участвовал в киносъемках с 1973 года.
Известен зрителю по картинам «Это сильнее меня», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Женатый холостяк» и другим.
Перед этим стало известно о смерти актера из сериала «Папины дочки» Игоря Ромащенко.
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Известен зрителю по картинам «Это сильнее меня», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Женатый холостяк» и другим.
Перед этим стало известно о смерти актера из сериала «Папины дочки» Игоря Ромащенко.
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Никита Кротов