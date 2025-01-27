Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно

Игорь Ромащенко (Фото: соцсети)
27 января стало известно о кончине Игоря Ромащенко. Артист скоропостижно ушел из жизни в воскресенье. Чем известен актер и что стало причиной его внезапной кончины расскажет «Радио 1».
Игорь Ромащенко: биография
Игорь Ромащенко родился 4 января 1966 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). После окончания средней школы № 9 в 1983 году, он активно занимался спортом, включая волейбол, баскетбол и бокс. В том же году поступил в ГИТИС на курс, который вели С.Н. Колосов и Л.И. Касаткина. Среди его однокурсников была народная артистка России Евгения Добровольская, которая скончалась 10 января от онкологического заболевания.
С 1984 по 1986 год проходил службу в Советской Армии. После демобилизации продолжил обучение в ГИТИСе под руководством Е.Н. Лазарева и В.Н. Левертова, завершив его в 1990 году. В 1991 году он окончил Телевизионные курсы при Гостелерадио СССР, получив специальность режиссера-постановщика телевизионных программ.
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Чем известен
Игорь Ромащенко (фото: кадр из сериала «Эксперт»)
С 1989 по 1992 год Ромащенко работал в Московском театре «Сатирикон» имени А.И. Райкина. В его театральном репертуаре можно найти такие работы, как «Маугли» по Р. Киплингу (роль Волка, реж. К. Райкин), «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта (роль Камбиза, реж. А. Аркадин-Школьник), «Голый король» Е. Шварца (роль Поэта, реж. А. Горбань) и «Тайны и страсти отеля «Мавритания» (роль дона Мауро де Отелло, реж. Д. Банников).
26 июня 2014 года его работа над серией «Дело живодеров» в телепрограмме «Следствие вели» принесла ему премию ТЭФИ в категории «Публицистическая программа "Человек и право"». Режиссер также принимал участие в съемках фильмов в качестве актера. Зрители могли увидеть его в картинах «Папины дочки» и «След».
Причины смерти
По словам коллеги Ромащенко Павла Чернявского, причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. Чернявский подчеркнул, что Ромащенко работал очень интенсивно и плодотворно, его вклад в киноискусство включает более 100 проектов.
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