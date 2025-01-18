Возможно, вещества: Проведена экспертиза смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

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В ноябре 2024 года внезапно умер пресс-секретарь известного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, Антон Коробков-Землянский. Наконец появились результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления точной причины смерти.