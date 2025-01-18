Возможно, вещества: Проведена экспертиза смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

Антон Коробков-Землянскй (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
В ноябре 2024 года внезапно умер пресс-секретарь известного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, Антон Коробков-Землянский. Наконец появились результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления точной причины смерти.
Представителю знаменитого исполнителя было всего 40 лет, напоминает издание StarHit. Смерть его стала полной неожиданностью и для Дронова, и для всех родных и друзей Антона. SHAMAN рассказывал, что очень тяжело переживал безвременную кончину пресс-атташе, который стал ему настоящим другом. Коробкову-Землянскому стало плохо, когда он проводил вечер у себя дома, в кругу семьи. Он вдруг начал задыхаться. Испуганная жена вызвала скорую помощь, но подъехавшие врачи смогли только зафиксировать смерть.
Близкие не оглашали причину смерти, ожидая официального заключения судебно-медицнских экспертов. Наконец процедура завершена, причём результаты экспертизы пока не оглашаются. Информированные источники издания ранее сообщали, что мужчина мог быть отравлен неизвестным веществом, так как до трагедии никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось.
Близнецам, потерявшим отца, Платону и Полине, сейчас уже по 11 лет.
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Близкие не оглашали причину смерти, ожидая официального заключения судебно-медицнских экспертов. Наконец процедура завершена, причём результаты экспертизы пока не оглашаются. Информированные источники издания ранее сообщали, что мужчина мог быть отравлен неизвестным веществом, так как до трагедии никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось.
Близнецам, потерявшим отца, Платону и Полине, сейчас уже по 11 лет.
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Александр Бойцов