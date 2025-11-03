Блогер Лиза Миллер добилась банкротства, чтобы не платить 233 млн по налогам

03 ноября 2025, 10:18

Суд списал с блогера Миллер налоговые долги на 233 миллиона рублей

Елизавета Батюта (Фото: Instagram* @kto_takaya)

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта) добилась признания себя банкротом через Арбитражный суд Краснодара. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.