Блогер Лиза Миллер добилась банкротства, чтобы не платить 233 млн по налогам
Блогер Лиза Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта) добилась признания себя банкротом через Арбитражный суд Краснодара. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Суд вынес это решение в апреле 2025 года, поскольку активы Миллер не покрывают её долги. Общая сумма налоговых обязательств составляет 233 миллиона рублей. Для погашения задолженности финуправляющий может реализовать имущество блогера.
В список входят квартиры в Краснодаре и Москве. Столичные апартаменты площадью 66 квадратных метров, где проживает муж Миллер, уже арестовали. В настоящее время Елизавета находится в Дубае.
Оттуда она продолжает вести свой Telegram-канал, который насчитывает 6 миллионов подписчиков, и продавать обучающие курсы. При этом в России против «самой успешной бизнес-мамы» возбудили уголовные дела по статьям об отмывании денег.
