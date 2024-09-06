Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников

Фото: iStock/Boris Ipatov
Умер экс-главный редактор издания «Коммерсантъ» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что о его смерти стало известно 6 сентября. Он скончался на 47-м году жизни.
В издательстве напомнили, что Черников пришёл к ним работать ещё в 1990-е, а в 1999 году стал редактором информационного центра. Со слов его коллег, специалист стал одним из самых незаменимых сотрудников в редакции. Также он являлся автором множества справочников, тестов, рейтингов, обзоров, а также ярких идей и остроумных шуток.
Позднее, в 2003 году, Черников занял пост ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ-власть», а спустя три года – главным редактором сайта kommersant.ru.
В 2011 году он покинул издание и стал заниматься цифровыми проектами в компаниях Digital October, VRTech и других.
Редакция выразила соболезнование родным и близким Павла Черникова.
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В издательстве напомнили, что Черников пришёл к ним работать ещё в 1990-е, а в 1999 году стал редактором информационного центра. Со слов его коллег, специалист стал одним из самых незаменимых сотрудников в редакции. Также он являлся автором множества справочников, тестов, рейтингов, обзоров, а также ярких идей и остроумных шуток.
Позднее, в 2003 году, Черников занял пост ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ-власть», а спустя три года – главным редактором сайта kommersant.ru.
В 2011 году он покинул издание и стал заниматься цифровыми проектами в компаниях Digital October, VRTech и других.
Редакция выразила соболезнование родным и близким Павла Черникова.
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Анастасия Чинкова