Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин

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На 95-м году жизни скончался советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин, сообщил сайт Союза кинематографистов России.
«Девятого января 2024 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Игорь Яковлевич Болгарин — советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог», — говорится в официальном сообщении.Игорь Болгарин стал известен благодаря работе над такими фильмами, как «Адъютант его превосходительства» (совместно с Георгием Северским), «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно».
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