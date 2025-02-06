Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов

Владимир Титов (Фото: Правительство РФ)
Ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российский дипломат скончался на 67-году жизни. Ранее он занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. В МИД Титов курировал административные вопросы и отношения с европейскими странами.
По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.
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«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своём телеграм-канале.
По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.
«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.
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Александр Бойцов