Умер экс-лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает французское агентство AFP.
Согласно информации источника, о смерти политика сообщили члены его семьи. Жан-Мари Ле пен ушел из жизни в одном из медучреждений в городе Гарш. Уточняется, что политик находился там в течение последних нескольких недель.
В 1956 году Жан-Мари Ле Пен стал самым молодым членом французского парламента. Политик пять раз выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства. В 1972 году он возглавил партию «Национальный фронт».
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