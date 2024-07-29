Бывший замглавы МИД Титов может стать постпредом РФ при ООН в Женеве

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Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов освобожден от занимаемой должности указом президента РФ Владимира Путина. Теперь дипломат может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пост заместителя главы российского внешнеполитического ведомства может занять Василий Небензя, который в настоящее время является постоянным представителем России при ООН. Собеседники издания также поделились информацией о дальнейшей дипломатической карьере экс-заместителя министра иностранных дел.
По их данным, новым назначением Владимира Титова может стать пост представителя России при ООН и других международных организациях в Женеве. С 2018 года по настоящее время эту должность занимает 73-летний дипломат Геннадий Гатилов, работающий в системе министерства иностранных дел с 1972 года.
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Александр Бойцов