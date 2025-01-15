Умер брат актрисы Светланы Немоляевой артист балета Всеволод Немоляев

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В Москве умер родной брат знаменитой актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. 87-летний артист и режиссёр балета Государственного академического Большого театра России скончался от остановки сердца.
В ноябре прошлого года Всеволод Владимирович неудачно упал у себя дома в квартире на улице Черняховского и ударился головой, напоминает телеграм-канал SHOT. Тогда он поскользнулся и влетел затылком в стеклянный шкаф в прихожей. То падение, к счастью, обошлось без серьёзных последствий.
В 14 лет Всеволод Немоляев станцевал свою первую партию — Санчо Пансы в балете «Дон Кихот».За 55 сезонов в Большом театре он участвовал в самых разных спектаклях, среди них — «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 1979 году завершил карьеру танцовщика и возглавил мужскую группу кордебалета театра. В театре Немоляев работал с 1956 года.
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