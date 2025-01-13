Ушла из жизни польская актриса Барбара Рыльска

Барбара Рыльска (Фото: РИА Новости/А. Лидов)
В понедельник, 13 января, стало известно о смерти польской киноактрисы и эстрадной певицы Барбары Рыльской, ей было 89 лет. Об этом пишет Goniec.
Рыльска скончалась 11 января. 20 января ей должно было исполниться 90 лет. Причины смерти не называются.
Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. Училась в театральном училище в Варшаве, играла в театрах. С начала 1960-х актриса начала сниматься в кино. Советским зрителям она известна своими ролями в лентах «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет». Ее называли «польской Марлен Дитрих».
Ранее сообщалось, что скончался британский оператор Роджер Прэтт, который снял фильмы о Гарри Поттере и много иных известных кинокартин. Прэтт умер на 78-м году жизни.
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Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. Училась в театральном училище в Варшаве, играла в театрах. С начала 1960-х актриса начала сниматься в кино. Советским зрителям она известна своими ролями в лентах «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет». Ее называли «польской Марлен Дитрих».
Ранее сообщалось, что скончался британский оператор Роджер Прэтт, который снял фильмы о Гарри Поттере и много иных известных кинокартин. Прэтт умер на 78-м году жизни.
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