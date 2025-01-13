Скончался актер «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

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Советский актер Сергей Зиновьев скончался в 69 лет. Об этом сообщалось на сайте «Кино-театр.ру».
«Сегодня утром, 12 января 2025 года, Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своем сердце», — рассказала писательница Талина Нехамкина к карточке Зиновьева.
Актер появился на свет 26 декабря 1955 года. В 1980 году Зиновьев окончил Литовскую государственную консерваторию, а с 1980 года являлся актером Вильнюсского русского драматического театра.
В числе работ актера сериал «Американская трагедия» (1980-1981), фильм-спектакль «Мера за меру» (1988 года) и «Запах страсти» (2005 года).
Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.
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