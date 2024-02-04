Умер британский фантаст Кристофер Прист

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Английский писатель-фантаст Кристофер Прист, известный своим романом «Престиж», который экранизировал Кристофер Нолан в 2006 году, скончался в пятницу в возрасте 80 лет, сообщила его партнерша, писательница Нина Аллан, на своем сайте.
«Мой дорогой Крис ушел из этого мира сегодня вечером. Его уход был мирным, и он был окружен любовью», — написала Аллан.Причина смерти Приста не уточняется, но по информации британской газеты Telegraph, писатель скончался от рака: летом прошлого года у него был диагностирован мелкоклеточный рак.
В 2008 году Прист был удостоен премии The Great Master of SC-FI & Fantasy на фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге за «выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики».
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