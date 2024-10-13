Умер олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский

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Олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский скончался в возрасте 70 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Детали и обстоятельства смерти не сообщаются.
В 1981 году Александра Смоленского обвинили в хищении госимущества. Смоленский утверждал, что использовал 6 кг типографской краски для набора фильмов. В итоге его осудили на два года. А в 1987 году он стал одним из первых создателей строительных кооперативов в Москве. В 1989-м создал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который позже переименовали в Столичный банк сбережений (СБС). В 1996 году банк стал одним из крупнейших в России, но обанкротился после дефолта.
Смоленский также входил в число бизнесменов, финансирующих предвыборную гонку Бориса Ельцина, и стал частью неформальной группы олигархов, известной как «семибанкирщина», сообщает издание. В группу также входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) и Владимир Потанин.
В 1995 году бизнесмен был в совете директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», а с 1996 года работал консультантом по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году Смоленский получил орден Дружбы народов. Он также написал семь книг. В последние годы он жил в Венеции.
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Смоленский также входил в число бизнесменов, финансирующих предвыборную гонку Бориса Ельцина, и стал частью неформальной группы олигархов, известной как «семибанкирщина», сообщает издание. В группу также входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) и Владимир Потанин.
В 1995 году бизнесмен был в совете директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», а с 1996 года работал консультантом по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году Смоленский получил орден Дружбы народов. Он также написал семь книг. В последние годы он жил в Венеции.
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Лия Мурадьян