Во Франции сожгли почти тысячу машин в новогоднюю ночь, сотни человек были задержаны

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В новогоднюю ночь во Франции было сожжено 984 автомобиля, а 420 человек задержаны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. Из них 310 человек были помещены под стражу.
Инциденты сопровождались запуском фейерверков, в том числе в сторону полицейских и пожарных.
Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка из Лиона: зажженный фейерверк попал в ее коляску, причинив травмы лица и глаз. Еще один человек находится в критическом состоянии после инцидента с пиротехникой.
Праздничные меры безопасности включали привлечение порядка 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов по всей Франции, из них около 10 тысяч дежурили в Париже и прилегающем регионе.
Глава МВД Франции Бруно Ретайо ранее призвал службы безопасности сохранять повышенную бдительность из-за террористической угрозы и международной напряженности.
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Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка из Лиона: зажженный фейерверк попал в ее коляску, причинив травмы лица и глаз. Еще один человек находится в критическом состоянии после инцидента с пиротехникой.
Праздничные меры безопасности включали привлечение порядка 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов по всей Франции, из них около 10 тысяч дежурили в Париже и прилегающем регионе.
Глава МВД Франции Бруно Ретайо ранее призвал службы безопасности сохранять повышенную бдительность из-за террористической угрозы и международной напряженности.
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Мария Моисеева