Во Франции назначили нового премьер-министра

Франсуа Байру (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)
Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний центрист, лидер партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Уточняется, что церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье новому главе кабмина пройдет в Матиньонском дворце.
Накануне парламент Франции принял вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовало большинство парламентариев.
Ранее стало известно, грозит ли президенту Франции Эммануэлю Макрону отставка после вотума о недоверии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Накануне парламент Франции принял вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовало большинство парламентариев.
Ранее стало известно, грозит ли президенту Франции Эммануэлю Макрону отставка после вотума о недоверии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова