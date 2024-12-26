Франция по закрытым каналам связывалась с Россией по важному вопросу

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Франция по закрытым каналам несколько раз предлагала России помочь наладить диалог по Украине, причем без участия Киева. Об этом в интервью российским и зарубежным СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам несколько раз связывалась с российской стороной с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу.
При этом он подчеркнул, что параллельно с этими предложениями Франция выступает с предложением об отправке так называемых миротворческих войск на Украину и обучает на своей территории боевиков ВСУ.
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«Кстати, без всякой Украины. Просто диалог по украинскому вопросу в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет: ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать», — отметил Лавров.
При этом он подчеркнул, что параллельно с этими предложениями Франция выступает с предложением об отправке так называемых миротворческих войск на Украину и обучает на своей территории боевиков ВСУ.
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Элина Позднякова